HABER

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:07 | Son Güncelleme

Espiye ilçesinde yayla şenliğinden dönenleri taşıyan minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI İSİMLERİ EKLENDİ

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde yayla şenliğinden dönenleri taşıyan minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Espiye ilçesi Ericek Köyü Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkisinde Mustafa Ay'ın kullandığı 28 M 9338 plakalı minibüs dereye yuvarlandı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada 6 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığı 5 yaralının ise önce Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ardından 4'ünün Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, birinin de Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Görele Kaymakamı ve Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minibüste yayla şenliğinden dönenlerin olduğunu söyledi.

Olay anında ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ile jandarma ekiplerinin yaptığını aktaran Ermiş, ihbarı alan ambulansların da kaza yerine intikal ettiğini bildirdi.

Kazada hayatını kayedenlerin Zekiye Yıldız (78), Osman Yıldız, Osman Kurt (55), Arda Aşkar (13), Rina Setiawati (37) ve Tülay Aşkar (45), yaralananların ise sürücü Mustafa Ay ile Mehmet Sağır (63), Anıl Aşkar (13), Calesin Aşkar (61) ve Fatma Ay (86) olduğu kaydedildi.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Bakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandıBakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandı
632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Espiye giresun güncelleme Kaza yayla

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk: Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239’u tamamlandı

Bakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

Denizli'de gölde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Böyle bulundu

Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Tüm Türkiye’de aranıyordu! Yakalandı

Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.