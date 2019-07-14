GÜNCELLEME 2 - Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde yayla şenliğinden dönenleri taşıyan minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Espiye ilçesi Ericek Köyü Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkisinde Mustafa Ay'ın kullandığı 28 M 9338 plakalı minibüs dereye yuvarlandı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada 6 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığı 5 yaralının ise önce Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ardından 4'ünün Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, birinin de Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Görele Kaymakamı ve Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minibüste yayla şenliğinden dönenlerin olduğunu söyledi.

Olay anında ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ile jandarma ekiplerinin yaptığını aktaran Ermiş, ihbarı alan ambulansların da kaza yerine intikal ettiğini bildirdi.

Kazada hayatını kayedenlerin Zekiye Yıldız (78), Osman Yıldız, Osman Kurt (55), Arda Aşkar (13), Rina Setiawati (37) ve Tülay Aşkar (45), yaralananların ise sürücü Mustafa Ay ile Mehmet Sağır (63), Anıl Aşkar (13), Calesin Aşkar (61) ve Fatma Ay (86) olduğu kaydedildi.

