GÜNCELLEME 2 - Güngören'de doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de bir binanın ikinci katında meydana gelen doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katındaki patlama nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen kişinin evde tek başına bulunduğu, ailesinin ise bir üst kattaki akrabasında kaldığı belirtildi.

Polis ekipleri kısa süreliğine Abdi İpekçi Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, belediye görevlileri, etrafa dağılan beton ve cam parçalarını toplayarak temizlik yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde ve tramvay yolu tekrar trafiğe açıldı.

Olayın yaşandığı dairenin dış kısmındaki duvar ve balkonu yıkıldı, patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok aracın camı kırıldı, çevredeki birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Patlamayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Bu arada, patlama anı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın ardından alevler ve duman görünürken, bazı kişilerin de olay yerine doğru koştuğu kameraya yansıyor.

