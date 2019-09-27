GÜNCELLEME 2 - Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü yakınlarında öğrenci servisinin tek taraflı kazaya karıştığı belirtildi.

Trafik kazasında 2 öğrenci ve 1 vatandaş olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 3 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.