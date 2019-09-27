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GÜNCELLEME 2 - Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 21:28 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI BİLGİLERİ GÜNCELLENDİ

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü yakınlarında öğrenci servisinin tek taraflı kazaya karıştığı belirtildi.

Trafik kazasında 2 öğrenci ve 1 vatandaş olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 3 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

GÜNCELLEME 2 - Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

ÖLÜ VE YARALI BİLGİLERİ GÜNCELLENDİ

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi
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Anahtar Kelimeler:
Derecik Hakkari Şemdinli trafik kazası

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