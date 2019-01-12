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GÜNCELLEME 2- Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

İki iş makinesinin çarpışması sonucu 2 işçi yaralandı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Yapımı süren Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında, iki iş makinesinin çarpışması sonucu 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Halkalı-Sirkeci Banliyö hattının Florya mevkisinde iki iş aracı çarpıştı. Bu sırada araçtan atlayan 2 işçi yaralandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, saat 09.30 sularında meydana gelen kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, demir yolu trafiğine kapalı, Kazlıçeşme-Halkalı şantiyesi demir yolu güzergahının Florya-Akvaryum kesiminde bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracın, çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdiği aktarılarak, "Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kazaya karışan araçlardan biri, ekiplerin çalışmasıyla olay yerinden çekildi. Diğer aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

GÜNCELLEME 2- Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

- İki iş makinesinin çarpışması sonucu 2 işçi yaralandı DETAYLAR EKLENDİ

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza
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Anahtar Kelimeler:
demir yolu Halkalı-Sirkeci Kaza

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