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GÜNCELLEME 2 - Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 22:52 | Son Güncelleme

Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanan diş hekimi tedavi altına alındı - Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan, tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanan diş hekimi tedavi altına alındı.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gelen M.D. (18), Genel Diş Polikliniğinde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edildi.

Dişinin çekilmesi için Gören tarafından iki kez uyuşturucu iğne yapılan M.D'nin, bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi ile aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

M.D, tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı.

Gören, olay yeri yakınındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- "Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Hastaneye gelerek yaralı diş hekiminin durumu hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gören'in yanında olduklarını, her türlü desteği vermek için geldiklerini belirten Akan, şöyle konuştu:

"Şu anda genel durumu iyi. Geçmiş olsun. İdari olarak soruşturma başlatmış durumdayız. Konu zaten savcılığa intikal ettirildi. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bakanlığımız son dönemlerde gerekli yasal düzenlemeleri yaptı. Bu konuda hiç taviz verilmiyor. Biz de gerekli tedbirleri almış durumdayız hastanelerimizde fakat siz ne yaparsanız yapın, hiç hesapta olmayan bazıları bu tür girişimlerde bulunabiliyor. Cezasını çekmesi lazım."

Bu arada, Sağlık-Sen ve Türk-Sağlık Sen üyeleri ile sağlık çalışanları ise Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde toplanarak saldırıyı kınadı.

Grup adına açıklama yapan Hastane Başhekimi Dt. Lütfi Çiftçi, sağlıkçılara yönelik her türlü sözlü ve fiili saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Çiftçi, hastane yönetimi olarak olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

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