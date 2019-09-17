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GÜNCELLEME 2 - HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'ya tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Erzurum'da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen bu kişilerden Göksu tutuklandı, diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Vali Okay Memiş: - "Göksu uygulama noktalarına yakın bir güzergahta üzerinde kardeşine ait olan bir kimlikle yakalandı. Bizim tahminlerimiz kaçma yönünde bir eylem içerisinde olabileceği şeklindeydi" - "Şimdi biz görevden uzaklaştırma işlemi yapacağız, İçişleri Bakanlığı ile irtibat halindeyiz, akabinde orada bir kayyım görevlendirmesi yapacağız, orada seçimle ilgili herhangi bir idari işlem olmayacak" ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'ya tutuklama

Erzurum'da, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onandığı için gözaltına alınan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası bir süre önce Yargıtayca onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ve beraberindekilerin şehir dışına çıkacağı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, takibe aldıkları Göksu ve beraberindekilerin bulunduğu 2 aracı, gece saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu.

Ekipler daha sonra Göksu'nun yanı sıra 2'si Karayazı Belediye Meclisi üyesi 6 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan Göksu ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden Göksu, mahkemedeki işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Savcılıkta ifadeleri alınan diğer 6 kişi ise sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göksu'nun "PKK terör örgütüne üye olmak" suçlamasına ilişkin davası olduğunu hatırlatarak, "Cezası Yargıtayda kesinleşti, 7 yıl 6 ay cezaya mahkum oldu. Dolayısıyla o karar, dün itibarıyla bize ulaşır ulaşmaz kendisi ile ilgili yakalama emri çıkarıldı. Biz yakalamak üzere hareket ettiğimizde Göksu'nun ilçede olmadığını fark ettik. İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı ortak çalışma neticesinde Göksu uygulama noktalarına yakın bir güzergahta üzerinde kardeşine ait olan bir kimlikle yakalandı. Bizim tahminlerimiz kaçma yönünde bir eylem içerisinde olabileceği şeklindeydi." dedi.

- Karayazı Belediyesine görevlendirme yapılacak

Bundan sonraki sürece değinen Memiş, şunları kaydetti:

"Belediye Kanunu'nun 45. maddesinde terör örgütü üyeliği veya terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ile ilgili özel düzenleme var. Geçtiğimiz yıl yapılan bir kanun değişikliği var. O maddeye göre doğrudan seçimlere gidilmiyor, yani bu özel düzenlemeye göre tıpkı Karayazı Belediyesinde olduğu gibi belediye başkanı terörle ilgili suçtan dolayı hüküm giydiği için ilçe belediyeleri için valinin, büyükşehir ve il belediyeleri olsaydı İçişleri Bakanlığının ataması ile bir kayyım belediye başkanı görevlendirmesi yapılacaktı."

Memiş, bu çerçevede Göksu'nun görevden uzaklaştırılıp yerine görevlendirme yapılacağına işaret ederek, "Şimdi biz görevden uzaklaştırma işlemi yapacağız, İçişleri Bakanlığı ile irtibat halindeyiz, akabinde orada bir kayyım görevlendirmesi yapacağız, orada seçimle ilgili herhangi bir idari işlem olmayacak. Çünkü belediye başkanı herhangi bir konudan değil terörle mücadele ile ilgili bir suçtan hüküm giydi. Çok kısa süre içinde Karayazı için bir kayyım değerlendirmesi yapacağız." diye konuştu.

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı

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