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GÜNCELLEME 2 - Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 22 kişi öldü, 157 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 22 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentindeki Nasr ve Zeytun köprülerinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 22 kişi öldü, 157 kişi yaralandı.

Göstericiler hükümete yönelik baskıları artırmak amacıyla 4 gündür En-Nasıriyye'deki köprüleri araç trafiğine kapatıyor.

Emniyet makamlarının da kentte artan gerginliği kontrol altına almak için sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
gösteriler ırak Zikar

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