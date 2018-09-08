GÜNCELLEME 2 - İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 12 ölü 30 yaralı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Koysancak ilçesindeki İKDP kampı toplantı sırasında hedef alındı. Saldırıda yaralananlar arasında İKDP'nin üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi'nin de bulunduğu belirtildi.

Celal, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastanede müdahalelerin sürdüğünü ifade etti.

Erbil'e bağlı Koysancak ilçesi Sağlık Müdür Yardımcısı Şirvan Celal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayda aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 12 kişinin öldüğünü, 30'dan fazla yaralı olduğunu söyledi.

ERBİL/ANKARA (AA) - İran güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 12 İKDP'li öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Öte yandan İKDP'den yapılan açıklamada da söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak sayı belirtilmedi.

Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği kaydedildi.

İran'a muhalif İKDP, 1996'dan bu yana IKBY'nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

