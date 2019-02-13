HABER

GÜNCELLEME 2-İran'da intihar saldırısı: 27 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 23:45 | Son Güncelleme

DETAYLAR EKLENDİ - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: - "Söz konusu örgüt bazı bölge ülkelerinin düşünsel, mali ve askeri desteğine dayanarak bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Ancak bu saldırı İran'ın bölgedeki terörle mücadeledeki kararlılığını eskisine göre daha da artıracaktır"

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 27 askerin öldüğü intihar saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtildi.

DMO'dan saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsün hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda 27 DMO askerinin öldüğü, 13'ünün ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırının İsrail ve emperyalist güçlerin istihbarat servislerinin desteğiyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik terör saldırısında bölge ülkelerini suçladı.

Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki intihar saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkının çocukları bu saldırının intikamını mutlaka alacak." dedi.

Saldırıyı "Ceyşu'l Adl" isimli örgütün üstlendiğini hatırlatan Kasımi, şu iddialarda bulundu:

"Söz konusu örgüt bazı bölge ülkelerinin düşünsel, mali ve askeri desteğine dayanarak bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Ancak bu saldırı İran'ın bölgedeki terörle mücadeledeki kararlılığını eskisine göre daha da artıracaktır." İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Bu gelenek yüzyıllardır sürdürülüyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Bu gelenek yüzyıllardır sürdürülüyor
Batman'da PKK'lı teröristlere ait telsiz bulunduBatman'da PKK'lı teröristlere ait telsiz bulundu
Dikkat! Seferler iptal edildiDikkat! Seferler iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bölge ülkeleri İRAN

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Eski koca dehşeti!

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adıyaman'daki okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Zehirlenme şüphesi! Hastaneye koştular

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.