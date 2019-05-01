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GÜNCELLEME 2- İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:40 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı - Kazada yaşamını yitirenlerden Melike Uysal'ın 20 gün önce evlendiği ortaya çıktı - Uysal'ın annesi Şükran Entemiz de kazada hayatını kaybetti, kardeşi Hatice Entemiz ise yaralandı - İl Emniyet Müdürlüğü kazada, "araç lastiğini uygun durumda bulundurmadığı" gerekçesiyle otomobil sürücüsünün kusurlu olduğu kanaatine varıldığını açıkladı EMNİYETİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Hak-İş ve ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan işçileri taşıyan Ahmet Bostancı'nın kullandığı 46 VK 309 plakalı midibüs, Birecik-Suruç otoyolunda Halil Bala idaresindeki 45 HS 042 plakalı otomobil ile bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, Şükran Entemiz, Melike Uysal, Onur Yay ve Havva Ağca olay yerinde, Gazel Kısaca ise kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Halil Bala ile midibüste bulunan Yaren, Rabia ve Fatma Gül, Emirhan, Emre İlgay ve Tunahan Kısaca, Saney Er, Fadime Ay, Ahmet Bostancı, Hatice Entemiz, Haney Ağca, Ezgi Aba da yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yeri ekipleri ile savcının incelemesinin ardından kaza yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları da hastanelere geldi.

- 20 gün önce evlenmiş

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Melike Uysal'ın, Elbistan Devlet Hastanesinde veri giriş personeli olduğu ve 20 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Sadık Uysal ile evlendiği öğrenildi.

Yaklaşık bir hafta önce de balayından dönen Uysal'ın, aynı kazada ölen Şükran Entemiz'in kızı, yaralanan Hatice Entemiz'in de kardeşi olduğu belirlendi.

- Kazadan önce çekilen görüntüler ortaya çıktı

Yaralılardan Fatma Kılıç Gül'ün de midibüsün içerisinde sosyal medyadan canlı yayın yaptığı belirlendi.

Görüntülerde, midibüste çalan "erik dalı" şarkısına ritim tutulmasını isteyen Gül, "eşi ölmüşler gibi niye duruyorsunuz, oynayın" diyerek arkadaşlarını oynamaya davet ediyor.

- Otomobilin lastiği uygun durumda değilmiş

Öte yandan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazanın Halil Bala idaresindeki 45 HS 042 plakalı otomobilin, işçileri taşıyan Ahmet Bostancı'nın kullandığı 46 VK 309 plakalı midibüsün önüne kırması ve midibüsün sol tarafa devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, otomobil sürücüsü Halil Bala'nın Karayolları Trafik Kanunu'na göre "araç lastiğini uygun durumda bulundurmadığı" gerekçesiyle kusurlu olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

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1 Mayıs 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Şanlıurfa trafik kazası

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