GÜNCELLEME 2- İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 13 yaralı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Hak-İş ve ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan işçileri taşıyan Ahmet Bostancı'nın kullandığı 46 VK 309 plakalı midibüs, Birecik-Suruç otoyolunda Halil Bala idaresindeki 45 HS 042 plakalı otomobil ile bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, Şükran Entemiz, Melike Uysal, Onur Yay ve Havva Ağca olay yerinde, Gazel Kısaca ise kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Halil Bala ile midibüste bulunan Yaren, Rabia ve Fatma Gül, Emirhan, Emre İlgay ve Tunahan Kısaca, Saney Er, Fadime Ay, Ahmet Bostancı, Hatice Entemiz, Haney Ağca, Ezgi Aba da yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.