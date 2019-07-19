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GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze sınırında 97 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:24 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 97 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 47'si gerçek mermiyle olmak üzere 97 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Yaralılar arasında 2 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de olduğu aktarılırken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" Gazze israil

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