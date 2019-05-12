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GÜNCELLEME 2 - İsrail gözaltına aldığı Filistinli gazetecileri serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

AA kameramanının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli gazeteci ile bir insan hakları aktivisti serbest bırakıldı GAZETECİLERİN SERBEST BIRAKILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

RAMALLAH (AA) - İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Kuzey Ağvar bölgesinde gözaltına aldığı, aralarında Anadolu Ajansı (AA) kameramanının da olduğu 7 Filistinli gazeteci ile bir insan hakları aktivistini serbest bıraktı.

Serbest bırakılan gazetecilerden AA kameramanı Hişam Ebu Şakra, yaptığı açıklamada, Hırbet Hıms el-Fuga bölgesindeki ailelerin tahliyesini görüntülemeye çalıştıkları sırada İsrail askerlerince gözaltına alındıklarını ve bölge yakınlarındaki bir karargaha götürüldüklerini söyledi.

Birkaç saat gözaltında tutulduklarını belirten Ebu Şakra, bu süre içinde İsrail askerlerinin kendilerine sert ve kaba davrandığını, iftar vaktinde de su ve yiyecek vermediğini anlattı.

Ebu Şakra, kendisi ile El-Gad televizyonu kameramanının araçlarına el konulduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları daha önce, AA kameramanı Ebu Şakra ile Halid Bedir, Hazim Nasır, Mahmud Fevzi, Şadi Cerarğa, Ranin Savafta, Şeza Hammad ve aktivist Faris Kabha'nın gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ağvar'da yaklaşık 10 bin Filistinli yaşıyor. Bölgenin yüzde 80'inden fazlasını kontrolünde bulunduran İsrail, tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkını, zaman zaman askeri tatbikat düzenleme gerekçesiyle tahliye ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AA kameramanı Kuzey Ağvar

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