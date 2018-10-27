GÜNCELLEME 2 - İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'nin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli gruplardan ise atılan roketlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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- 6 noktaya hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ile helikopterleri, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Hamas'a ait bir noktaya daha hava saldırısı düzenledi. Böylece bu gece Gazze'nin farklı bölgelerinde Hamas'a ait olduğu belirtilen 6 nokta hava saldırılarında hedef alındı.