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GÜNCELLEME 2 - İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif polis 64 şüpheliden 54'ü yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliden 54'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44 aktif görevdeki polisin de aralarında bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyonda, aktif görevdeki 44 polis ve 7 ihraç edilen polisin de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon polis

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