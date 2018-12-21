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GÜNCELLEME 2 - İstanbul merkezli 8 ilde sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

Operasyonda, piyasaya sahte para sürecekleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 66 kişiden 42'si yakalandı - Aramalarda, 1 milyon dolar sahte banknot ele geçirildi GÖZALTI SAYISI ve DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 66 kişiden 42'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün yılbaşı öncesi yüklü miktarda sahte para basarak piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 66 kişiden 42'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon dolar sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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istanbul operasyon sahte para

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