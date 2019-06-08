GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da trafik kazası

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri ise morga götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen Yusuf A'nın kullandığı 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray da (8) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

- Firari sürücü aranıyor

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile ilgili şube müdürlüklerinin desteğiyle yapılan çalışmalar ve izlenilen kamera görüntülerinden kaçan sürücü ve yanındaki kişi ile onları olay yerinden kaçıran kişilerin kimlikleri belirlendi.

Şüphelilerin geceyi Bahçeşehir'deki bir evde geçirdiğini tespit eden ekipler, söz konusu eve düzenledikleri baskında, şüphelilerin irtibatlı olduğu bilinen Fatih İ'yi yakaladı. Evde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 26 fişek ile kaçan sürücünün olay anında üzerinde olan kanlı tişörtü ele geçirildi.

Fatih İ'nin ifadesine başvuran polis ekiplerinin, sürücü Yusuf A. ile yanındaki Abdülsamet T'nin ve kendilerini olay yerinden kaçıran Mehmet T ile aynı araçta bulunan Merve Ş'yi yakalamak için yürüttüğü çalışma sürüyor.