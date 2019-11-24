HABER

GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da yabancı uyruklu kadın, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

Şüpheli adliyeye sevk edildi ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ VE AYRINTILAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda eşini baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fazilet A. (28), Kızılçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki evlerinde, imam nikahıyla birlikte yaşadığı Afganistan asıllı Türk vatandaşı Hasan Özbek'i (57) gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü.

Daha sonra alt kattaki komşusuna giderek olayı anlattığı öne sürülen Fazilet A. ihbar üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri evde inceleme yaptı. Çiftin 2 çocuğu da ekipler tarafından emniyete götürüldü. Çocukların, emniyetteki işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Hasan Özbek'in cenazesi ise cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fazilet A. adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Fazilet A'nın emniyetteki ifadesinde, eşiyle arasında uzun zamandır şiddetli geçimsizlik olduğunu, eşinin kendisini sürekli darbettiğini, boşanmak istediğini ancak kocasının tehdit ederek boşanmayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
Keşan’da yerel gazeteye silahlı saldırıKeşan’da yerel gazeteye silahlı saldırı
Bahşiş vermeyen damadı bıçakladılarBahşiş vermeyen damadı bıçakladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Hasan Özbek Zeytinburnu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.