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  4. GÜNCELLEME 2 - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

GÜNCELLEME 2 - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında 125 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 176 şüpheli askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı, 125 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe veya kontörlü sabit hatlardan ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 49 ilde operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında 125 şüpheli yakalandı.

Yakalama kararı verilenlerden 6'sı F-16 pilotu 143 üsteğmen ile 33 teğmenin 108'inin muvazzaf olduğu, Eskişehir'in Mihalıççık, Tekirdağ'ın Malkara, Denizli'nin Sarayköy ile İzmir'in Karaburun ilçe jandarma komutanlarının da şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.

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FETÖ operasyonu gözaltı operasyon

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