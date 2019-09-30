HABER

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 19:49 | Son Güncelleme

Buca'daki evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan Tuğçe Baran'ın gözaltına alınan erkek arkadaşının, "şakalaşırken genç kadını yanlışlıkla vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı.

Kuruçeşme Mahallesi'ndeki olayın ardından soruşturma başlatan polis, hayatını kaybeden Tuğçe Baran'ın (22) erkek arkadaşı Emre K'yi gözaltına aldı.

Emre K'nin ifadesinde, "şakalaşırken genç kadını yanlışlıkla vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta Tuğçe Baran'ın yaşadığı daireden silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve gelmiş, başından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Görgü tanıklarının, bir kişinin evden hızla uzaklaştığını söylemesi üzerine bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, soruşturma başlatmıştı.

İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetmesi

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşlediRusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
Arnavutköy'de elektrik panosu yangını paniğe yol açtıArnavutköy'de elektrik panosu yangını paniğe yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın silah tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste yangın! Seferler aksadı

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.