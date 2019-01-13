GÜNCELLEME 2 - İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir gölette, ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ördek avlamak isteyen Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin, Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisine gitti.

Yağmur sularıyla oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 arkadaşın bindiği kayık bir süre sonra battı. Göletten gelen yardım seslerini duyan bir kişi durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve İzmir İtfaiyesi ekipleri 4 kişiyi kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, zodyak bot ile bölgede yaptıkları aramada Hüseyin Karakuş'u bir kısmı su üzerinde kalan kayığa tutunurken buldu. Bölgede tarama faaliyetine devam eden ekipler, daha sonra Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaştı.

Yaralı olarak kurtarılan Karakuş, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesetleri ise jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında morga kaldırıldı.