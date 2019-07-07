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GÜNCELLEME 2- İzmir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 21:18 | Son Güncelleme

Makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor - Yangın söndürme çalışmalarında bulunan helikopterler, gün batımı saati olan 20.40 itibariyle çalışmalarını tamamlayarak en yakın konuşlanma merkezlerine sevk edildi YANGINA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytinlik ve makilik alanın etkilendiği yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 15 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangının çıkış zamanına göre bölgedeki rüzgar azalırken, yangın söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla çevre illerden çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerinin uzağında süren yangın, rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı.

Yangının çevrilmiş durumda olduğunu bildiren yetkililer, alanda yayılma ve genişlemesinin durduğunu ancak rüzgar zaman zaman yön değiştirdiği için tamamen kontrol altına alınamadığını belirtti. Yetkililer, yangında özel ve devlet ormanı olmak üzere 50 hektarlık arazinin hasar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında bulunan helikopterler, gün batımı saati olan 20.40 itibariyle çalışmalarını tamamlayarak en yakın konuşlanma merkezlerine sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, dozerler ve yer ekipleriyle devam edileceğini aktaran yetkililer, bölgeye her ihtimale karşı 112 ambulanslarının da gönderildiğini, Orhanlı ve Kavakdere mahalleleri arasındaki kara yolunun arazöz ve su tankerlerinin rahat kullanması için jandarma ekiplerince kapatıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye orman yangını

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