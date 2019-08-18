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GÜNCELLEME 2 - İzmir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:28 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havadan incelemelerde bulundu BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN BÖLGEYE GELDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tırazlı Mahallesi

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