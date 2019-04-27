HABER

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de trafik kazası: 7 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Buca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı SÜRÜCÜLERİN KİMLİK BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Tufan Kaplan (38) yönetimindeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, Kaynaklar Mezarlığı mevkisinde, refüjü aşıp devrildikten sonra karşı şeride geçerek Faruk İşçi'nin (56) kullandığı 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada pikniğe gittikleri öğrenilen sürücü Kaplan ile aynı araçtaki 3'ü çocuk, biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü İşçi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol çalışmaların ardından açıldı.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Patlamada ölen fabrika sahibi toprağa verildiPatlamada ölen fabrika sahibi toprağa verildi
Bu fakülte 72 ülkeye ilahiyatçı yetiştiriyorBu fakülte 72 ülkeye ilahiyatçı yetiştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölü sürücü trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.