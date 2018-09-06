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GÜNCELLEME 2 - Japonya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 22:35 | Son Güncelleme

Depremde 9 kişi öldü, 350'den fazla kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

TOKYO (AA) - Japonya'nın Hokkaido bölgesinde meydana gelen şiddetli depremde 9 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin kayıp olduğunu ve 350'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Japonya Meteoroloji Ajansınca 6,7 büyüklüğünde olduğu bildirilen, Tomakomai kentinin doğusunda 40 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu kaybolan 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin ardından Tomari Nükleer Santrali'nde 3 reaktör devre dışı kaldı ve acil durum jeneratörleri devreye girdi.

Adada yaklaşık 3 milyon haneye elektrik verilemediği, hava alanları ve çok sayıda otoyolun ulaşıma kapatıldığı kaydedildi.

Bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 bin asker ve diğer personelin gönderildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hokkaido Japonya

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