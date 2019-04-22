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GÜNCELLEME 2 - Kağıthane'de bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bina da çöktü - İstanbul Valiliği yıkılan binanın çevresindeki 10 binanın tahliye edildiğini ve gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını bildirdi BİLGİLER GÜNCELLENDİ, İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokağı'nda bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının çevresindeki bazı binalar, risk nedeniyle tahliye edildi.

İstinat duvarının bitişiğindeki boşaltılan 22 numaradaki bina, toprak kayması sonucu çöktü. İki otomobil binanın enkazının altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

- Yaralı ve can kaybı yok

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Akıncı Sokağı 22 numaralı adresteki binanın, bitişik parseldeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te yıkıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sabah saatlerinde bina sakinleri tahliye edilmiş ve çevre emniyeti sağlanmış olup, olayda yaralı veya can kaybımız yoktur. Yıkılan bina çevresinde ve risk altındaki 10 binanın sakinleri tahliye edilmiş, ilgili kurumlarımızca olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır."

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