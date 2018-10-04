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GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 03:17 | Son Güncelleme

Dulkadiroğlu ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde Terziler ve Konfeksiyoncular Sitesi'ndeki iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını kırarak yangına müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın ardından ekiplerin 4 dakikada olay yerine geldiğini söyledi.

Alevlere 30 araçla müdahalede bulunduklarını aktaran Küçükönder, "Burada çok miktarda elyaf, pamuk ve sentetik balya halinde malzemeler var. Son derece yanıcı ürünler bunlar." dedi.

Küçükönder, iş makineleriyle fabrikanın duvarlarını yıkıp yangına her taraftan müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.

Fabrikada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

- Dulkadiroğlu ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
3 / 6

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
4 / 6

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
5 / 6

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
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