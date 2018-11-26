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GÜNCELLEME 2 - Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı - İlk villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracı getirildi - Yalova Valisi Muammer Erol: - "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama yapılmaktadır. Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacaktır" DETAYLAR EKLENDİ

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı.

Drone destekli arama çalışmaları genişletildi.

Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi.

İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti.

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor.

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." ifadesini kullandı.

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