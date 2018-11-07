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GÜNCELLEME 2- Kastamonu Huzurevi'nde zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

Haşere ilaçlamasının ardından rahatsızlanan 14 huzurevi sakini hastanede tedavi altına alındı HASTANEYE KALDIRILANLARIN İSİMLERİ VE BAŞHEKİMİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kastamonu Huzurevi'nde haşere ilacından zehirlendiği tahmin edilen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu Huzurevi'nde öğle saatlerinde haşere ilaçlaması yapıldı. Akabinde bazı huzurevi sakinlerinde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği huzurevi sakinlerinden İsmail Tüysüz (70), Hasan Çakıroğlu (90), İsmail Yulafçıoğlu (78), Fikri Kara (84), Mehmet Ölçer (85), Selim Anbarcı (41), Mehmet Emin Urgancı (80) ve Feride Urgancı (80) Kastamonu Devlet Hastanesi'ne, Neşe Gemici (41), Mustafa Tuzcuoğlu (84), Hilmi Kesim (77), Aliye Tüysüz (68), Melek Bayır (78) ve Rasim Küçükömeroğlu (79) kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Serdar Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine getirilen hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

Hastaneye getirilen 8 kişinin solunum şikayeti bulunduğunu belirten Bozkurt, "Bunlardan 7 tanesi huzurevi sakini, 1 tanesi de hastane personelidir. Hastalarımızın genel durumları iyi, şu anda hayati tehlikeleri bulunmuyor. Gerekli tedavileri arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Birkaç saat müşahede altında tutulacaklar. Tedavilerinin ardından taburcu edeceğiz." dedi.

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KASTAMONU kastamonu huzurevi zehirlenme

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