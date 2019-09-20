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GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da kamyon ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 22:34 | Son Güncelleme

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI BİLGİLERİ GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da kamyon ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon ile Hasan Daban'ın (23) kullandığı 37 T 0502 plakalı taksi Kastamonu-Daday kara yolunun üçüncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Bahar (23), Fatma (60), Yusuf Eymen (1) ve Hüseyin Daban (63) yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Eymen ve Hüseyin Daban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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KASTAMONU ölümlü kaza trafik kazası

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