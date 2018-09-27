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GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: - "Maalesef 10 evimiz yangında zarar gördü. En büyük tesellimiz yangında can kaybının olmaması" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 10 ev, 2 ambar ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

İğdir köyü Curlar Mahallesi'nde Salih Güner'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çoğunluğu ahşap olan çevredeki evlere de sıçradı.

Alevlere köy sakinlerinin yanı sıra Kastamonu, Küre, İnebolu ve Devrekani belediyesi itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, su tankeri, itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale edildi.

Çalışmalara Orman Genel Müdürlüğünün yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 10 ev, 2 ahır ile bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

- "En büyük tesellimiz yangında can kaybının olmaması"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, köyde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Karadeniz, "Sizin de göründüğünüz gibi karadan itfaiye ekiplerimiz, havadan da Orman Genel Müdürlüğümüze ait helikopter müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları akşam saatlerine kadar devam edecek." dedi.

Can kaybı olmadığını vurgulayan Karadeniz, "Maalesef 10 evimiz yangında zarar gördü. En büyük tesellimiz yangında can kaybının olmaması. En kısa sürede yangından zarar gören vatandaşlarımızın barınma ve yeniden evlerini yapmaları için gerekli çalışma yapılacak." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

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KASTAMONU Küre Vali Yaşar Karadeniz yangın

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