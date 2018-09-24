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GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

Araç ilçesinde 9 ev ve 6 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları devam ediyor - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: - "Tek tesellimiz böyle büyük bir yangında can kaybının olmaması" - AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik: - "Devletimiz, hükümetimiz ne gerekiyorsa bu noktada yapacaktır. Acil yardım ödeneğinden tutun da evlerin yeniden yapılmasına kadar çalışmalar başlayacak" VALİ VE MİLLETVEKİLİNİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 9 ev ve 6 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Köklüdere köyünde Ali Aykanat'ın evinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı.

Haber verilmesi üzerine yangına Araç, İhsangazi, Devrekani, Daday, Çankırı Bayramören ve Kurşunlu Belediyesi itfaiyeleri ile Kastamonu, Araç, Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Kastamonu Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Olayda Ali Aykanat, Mustafa Boyacı, Bilal Aykanat, Hamdi Aykanat ve Mehmet Boyacı'nın evleri ile İsmiye Boyacı ve Zühre Taşalan'a ait ikişer ev ve 6 ahır tamamen yandı.

Yangında Ali Aykanat'a ait 2 keçi ile Mustafa Boyacı'ya ait 1 eşek telef oldu.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Köy muhtarı Mustafa Boyacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini söyledi. Yangının çıktığı evin ahşap olduğunu aktaran Boyacı, şöyle konuştu:

"Ev ahşap olduğu için çok kısa sürede büyüdü. İtfaiyeye haber verdik ama mesafe uzak olduğu için 1,5 saatte ancak gelebildi. Evler, ahşap oldukları için kısa sürede yandı. Orman İşletme Müdürlüğünün köyümüze verdiği su tankeri vardı ama o da yetersiz kaldı. Evlerdeki eşyalar yandı. 3 hayvan yandı. En büyük sevincimiz can kaybı ve yaralımız olmaması."

Bölgenin ormanlık olduğunu hatırlatan Boyacı, "Bir ara yangın ormana sıçradı. Gençler hemen buna müdahale etti. Gençlerin kalabalık olması sayesinde ormanlık alanda genişlemesi engellendi." dedi.

Bölgede bir yangın söndürme aracı olmasını talep ettiklerini söyleyen Boyacı, "Burada evler ahşap olduğu için çok sık yangın çıkıyor. Araç ilçesi uzak olduğu için itfaiye 1,5 saate geliyor. Bölgeye itfaiye şart. Evi yananlar bugün komşularında kalacak. Burada eski bir okulumuz var, kullanılmıyor. Okul lojmanı tadilat edilirse evi yanan komşularımız burada sorunsuz bir şekilde kışı geçirebilirler." diye konuştu.

Yangının çıktığı evin sahibi Ali Aykanat da olay olduğu sırada bahçede çalıştıklarını söyledi.

Komşularının durumu haber verdiğini dile getiren Aykanat, "Biz gelene kadar ev tamamen yanmış. 2 keçimiz vardı onlar da yanmış." dedi.

Evi yananlardan Bilal Aykanat ise komşularının evinin yandığını görünce panik yaptıklarını kaydederek, "Eve girdik hemen toparlandık çıktık. Müdahale etmeye çalıştık ama kısa sürede her yeri sardı. Evde alacak çok şeyimiz vardı ama hiçbirini alamadık. Her şeyimiz yandı, eşyalarımız gitti." ifadesini kullandı.

- "Tek tesellimiz böyle büyük bir yangında can kaybının olmaması"

Köyü ziyaret ederek yetkilerden bilgi alan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının meydana geldiği köyün Kastamonu belediyelerine uzak bir bölgede olduğunu belirterek, "Bundan dolayı itfaiyenin buraya gelmesi, müdahale etmesi ciddi anlamda sorun teşkil ediyor. Bu tip köylerde yangınla ilgili tedbiri köyün içinde almakta fayda olduğunu düşünüyorum ve bu yönde hem köy halkıyla hem muhtarlarımızla yapılması gerekenleri konuştuk. İnşallah Kastamonu'da bu son olsun diyelim. Tek tesellimiz böyle büyük bir yangında can kaybının olmaması." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise "Devletimiz, hükümetimiz ne gerekiyorsa bu noktada yapacaktır. Acil yardım ödeneğinden tutun da evlerin yeniden yapılmasına kadar çalışmalar başlayacak. Geçici barınmayla ilgili şu anda çalışma yapılıyor. İnşallah sıkıntı yaşanmayacak. " diye konuştu.

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KASTAMONU yangın

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