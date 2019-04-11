GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve haklarında yakalama kararı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 48 kişiden 16'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğünden hareket eden ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 48 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 28'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye gönderilen diğer zanlılardan 16'sı tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Firarileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

