HABER

GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de kanal açma aracı evin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kazada 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı - Evin enkazındaki arama çalışmaları tamamlandı ÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Altıparmak yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ) ait 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, Erenler Caddesi'nde Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Sürücü Altıparmak ile araçta bulunan Ali Suna, Ahmet Karaçam ve enkaza dönen evin mutfağında olduğu öğrenilen Fatma Abravcı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada evde bulunan ve ağır yaralanan Nuh Abravcı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ekipler, evin enkazındaki arama çalışmalarını tamamladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AA muhabirine kazayla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da çok üzgün olduklarını belirterek, "Görevden gelirken aracımız herhalde teknik bir arıza nedeniyle devrilmiş. Şu anda adli boyutu devam ediyor. Ailelere sabır diliyorum." dedi.

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdiDev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi
Tedavisi süren 11 yaşındaki Neslişah'ın hayalleri gerçek olduTedavisi süren 11 yaşındaki Neslişah'ın hayalleri gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 ölü bir yaralı devrilme kanal açma aracı Kayseri trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.