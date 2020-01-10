HABER
  4. GÜNCELLEME 2 - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

GÜNCELLEME 2 - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kaza sonrası batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor - Arama çalışmalarına Jandarma'ya ait bir Skorsky helikopter de havadan destek veriyor - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından TCG Alemdar Kurtarma Gemisi ile ROV cihazı ve dalış timi görevlendirildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından sürdürülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Jandarma'ya ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek veriyor.

- Sahil Güvenlik açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafede Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı tankerin Türk bayraklı trol teknesiyle çarpıştığı ifade edildi.

Kazada batan trol teknesinden 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın alınması üzerine olay mahalline derhal 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere TCG Alemdar Kurtarma Gemisi ile ROV cihazı ve dalış timi görevlendirilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Yolu kardan kapanan yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardıYolu kardan kapanan yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı
Datça'da toplu taşımada '65 yaş' sıkıntısıDatça'da toplu taşımada '65 yaş' sıkıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı Kilyos tekne

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Bakan Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

Bakan Akar, Jeffrey'i kabul etti

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Son dakika Kars'taki Sedanur Güzel cinayetinde mahkeme kararını açıkladı

Sedanur Güzel cinayetinde karar açıklandı!

Diyarbakır'da vahşet! Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

Diyarbakır'da vahşet! Ağaca asarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.