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GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 18:44 | Son Güncelleme

Ailesinin 4 gündür haber alamadığı zihinsel engelli genç, Yahşihan ilçesindeki bir mandırada bulundu ENGELLİ GENCİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, Yahşihan ilçesindeki bir mandırada bulundu.

Yeniöz Mahallesi'nde babası Adem T. ile yaşayan 24 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Ahmet T, 6 Ekim Cumartesi günü dedesinin evinden ayrıldı.

Ahmet T'nin eve dönmemesi üzerine yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Evin yakınında arama çalışması yapan güvenlik güçleri, kayıp gencin izine rastlayamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ahmet T'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri, Çevrimli köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda geniş çaplı arama başlattı.

Akşam saatlerinde jandarma ekiplerine, zihinsel engelli Ahmet T'nin Yahşihan ilçesinde bir mandırada olduğu yönünde ihbar geldi.

İhbarı değerlendiren ekipler, ilçeye bağlı Bedesten köyü yolundaki mandırada Ahmet T'yi bularak İlçe Jandarma Karakoluna getirdi.

Kendisinden 4 gündür haber alınamayan Ahmet T, babası Adem T'ye teslim edildi.

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