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GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 21:45 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın: - "Tepesidelik köyündeki tuz madeninde işçiler tuz çıkarmak amacıyla işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlama meydana geliyor" - İşletme sahibi ve işletme müdürü gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde tuz ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Tepesidelik köyünde özel şirkete ait tuz ocağında hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.

Patlamada işçiler Cihan Cihat (33) ile Afganistan uyruklu Nurullah Sahel (23) ve Halim Jander yaralandı.

Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine, işçilerin işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Akın, "Tepesidelik köyündeki tuz madeninde işçiler tuz çıkarmak amacıyla işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlama meydana geliyor. Patlamada 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 3 işçi yaralanıyor. İşletmenin patlatma ruhsatı bulunuyor." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletme sahibi Mustafa D. ve işletme sorumlu müdürü Uğur Y'yi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Tuz ocağında patlama

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