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GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

Şirketlere önemli bilgi ve evraklarının saklanması konusunda hizmet veren firmanın Gebze'deki deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Gebze Kaymakam Vekili Mustafa Asım Alkan: - "Yangında ölen ya da yaralanan yok" YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan arşivleme firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depoda hasar oluştu.

Bilgi ve arşiv saklaması alanında faaliyet gösteren firmanın, dünya çapında kritik iş bilgileri ve bu bilgileri içeren evrak, güzel sanatlar eserlerinden değerli sanatçıların orijinal kayıtlarının korunmasına kadar pek çok alanda fiziksel ve dijital arşivleme hizmeti verdiği belirtildi.

Gebze Kaymakamlığına vekalet eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını, itfaiye ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü kaydetti.

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

- Şirketlere önemli bilgi ve evraklarının saklanması konusunda hizmet veren firmanın Gebze'deki deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Gebze Kaymakam Vekili Mustafa Asım Alkan: - "Yangında ölen ya da yaralanan yok" YANGININ KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Kocaeli'de arşiv deposunda yangın
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