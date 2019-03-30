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GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 21:46 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı - Tedbir amaçlı trafiğe kapatılan D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE YOL BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı trafiğe kapatılan, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.

Bu arada, bölgeye İstanbul'dan ve Kocaeli'nin ilçelerinden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın sırasında ellerinde yanıklar oluşan fabrika çalışanlarından Halil Ateş'e olay yerine gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu olay yerinde, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonra alevleri kontrol altına aldı.

Fabrika içerisinde ufak çaplı devam eden yangına müdahale sürüyor.

- "İçeride kalan kimse olmadığı söylendi"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sünger fabrikasında çıkan yangının nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Müdahalenin devam ettiğini aktaran Aksoy, "Şu anda yangın devam ediyor. 16'ya yakın itfaiye aracı orada. İçeride kalan kişi olmadığı söylendi ama her ihtimale karşı ambulanslarımızı orada tutuyoruz." dedi.

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Gebze Kocaeli yangın

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