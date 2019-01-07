GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde başlayan ve kemik parçası bulunan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta başlatılan ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştirildi.

Geniş bir alanı kapsayan arama çalışmalarında, belediyeye ait bir iş makinesiyle de arazi temizlik çalışması yapıldı.

- Kemik parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek

Kazı çalışması sırasında kemik parçası bulundu. Bölgede hazır bulunan olay yeri inceleme ekiplerince alınan kemik parçasının incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.