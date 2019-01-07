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GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının cesedinin gömüldüğü ihbar edilen yerde başlayan kazı çalışmalarına ara verildi - Kazı çalışması sırasında bulunan kemik parçasının incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi KAZI ÇALIŞMASINA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde başlayan ve kemik parçası bulunan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta başlatılan ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştirildi.

Geniş bir alanı kapsayan arama çalışmalarında, belediyeye ait bir iş makinesiyle de arazi temizlik çalışması yapıldı.

- Kemik parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek

Kazı çalışması sırasında kemik parçası bulundu. Bölgede hazır bulunan olay yeri inceleme ekiplerince alınan kemik parçasının incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Çalışmalarda, polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görüldü.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın devam etmesi bekleniyor.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Polis ekipleri, incelemeler sonucunda olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara 4 Ocak'ta ara vermişti.

Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez Meryem ile kızı Melike Tahnal

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