GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de sağanak

AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il ve ilçedeki bütün kurumlarca yaşanan olumsuzluklara müdahalenin devam ettiğini, Kandıra-Kaynarca yolunun çalışmalarla tekrar trafiğe açıldığını söyledi.

Kandıra Sanayi Sitesi'nin girişi sular altında kalırken, Pınarlı Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

SEDAŞ ekiplerinin çalışmasına yardımcı olduklarını anlatan Tekoğul, "Can kaybı yok. Kandıra'nın dışında, merkezden uzak köylerde, daha çok Kaynarca ve Araman bölgelerinde yoğunlaşan bir yağış söz konusu. Daha çok zirai zararların olduğu noktasında bilgiler söz konusu. Uzak yerlerdeki evlerde su baskınları olmuş. Köy yollarında lokal anlamda birkaç noktada sıkıntı var ama bütün ekipler müdahale ediyor." diye konuştu.

Tekoğul, kent genelinde başka bir ilçede sıkıntı yaşanmadığını, yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik bütün önlemlerin alındığını kaydetti.

AFAD İl Müdürü Tekoğul, DSİ ekiplerinin dere yataklarındaki çalışmalarına yarın da devam edeceğini belirterek, "Elektrik kesintisi yaşanan 20 köye tekrar elektrik verildi. Şuanda ulaşım sağlanamayan ve elektriği olmayan mahalle kalmadı. Yarından itibaren hasarların onarımına başlanacak." dedi.

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- Yollar tekrar ulaşıma açıldı

Kurtyeri deresinin taşması ve şiddetli yağmur dolayısıyla Kefken'deki yazlıklarda da su baskınları yaşandı. Kocaeli İtfaiyesi ve İSU ekipleri, su tahliye çalışması başlattı. Kefken sahilinde, sel suları nedeniyle deniz çamur rengini aldı.

DSİ ekiplerinin dere yataklarında çalışma yapması üzerine kapalı yollar akşam saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı. SEDAŞ ekiplerinin elektrik arızalarını gidermesi üzerine de 20 köye tekrar elektrik verildi.