HABER

GÜNCELLEME 2- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 29 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 21:28 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, bir uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 29 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentine bağlı Birere semtinde yerleşim merkezine düştü.

Firma yetkilileri 2'si mürettebat 19 kişiyi taşıyan uçağın, teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.

Sivil Havacılık Koruma Müdürü Joseph Makundi, kazanın bulunduğu bölgede 29 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.

Makundi, uçaktakilerden 1 kişinin kurtulduğunu, 18'inin ise hayatını kaybettiğini, ölenlerden 11'inin de uçağın düştüğü yerleşim merkezinde yaşayanlar olduğunu kaydetti.

Yetkililer, yaralanan 16 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO), kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderdi.

Uçağın, kalkışta pisti kaçırdığı, ardından havada manevralar yaptıktan üç dakika sonra havaalanı yakınındaki semtte evlerin üzerine düştüğü belirtiliyor.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.

PARTNERMüge Boz anne olduMüge Boz anne oldu
Muğla sokaklarında ‘Kadına Şiddete Hayır’ fermanıMuğla sokaklarında ‘Kadına Şiddete Hayır’ fermanı
Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa kurşun isabet etmesi olayında baba gözaltına alındıEsenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa kurşun isabet etmesi olayında baba gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Uçak Düştü

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Sınavı geçemeyen adayın yakınları öğretmene böyle saldırdı!

Sınavı geçemeyen adayın yakınları öğretmene böyle saldırdı!

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda oğlu ile polise ateş eden baba vurularak yakalandı

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra komiseri vurdu

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Kızını uykusunda öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi

Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı

Can pazarı! Köprüden düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.