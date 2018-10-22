HABER

GÜNCELLEME 2 - Konya'da ilçe belediye başkanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:49 | Son Güncelleme

Saldırıda yaralanan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, hastaneye kaldırıldı - Konya Valisi Yakup Canbolat: - "Çumra Belediye Başkanımıza yönelik B.Y. tarafından av tüfeğiyle bir silahlı saldırı oldu. Adi nitelikli bir olay olarak gözüküyor. Belediye başkanımızın şükür sağlık durumu oldukça iyi" ZANLININ POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Konya'nın Çumra ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, belediye binası çıkışında önünü kesen B.Y'nin (46) silahlı saldırısına uğradı.

Ayaklarından yaralanan Oğuz, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüpheli B.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

- "Belediye başkanımızın sağlık durumu oldukça iyi"

Konya Valisi Yakup Canbolat, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çumra Belediye Başkanımıza yönelik B.Y. tarafından av tüfeğiyle bir silahlı saldırı oldu. Adi nitelikli bir olay olarak gözüküyor. Belediye başkanımızın şükür sağlık durumu oldukça iyi. Doktorlarımız biraz önce film sonuçlarını da aldı. Fail de tüfeğiyle birlikte elde. Adli işlemler, emniyetimiz ve Cumhuriyet savcımızın talimatıyla devam ediyor." diye konuştu.

- "Gereken yapılıyor"

Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Canbolat, "Bizde öyle bir bilgi var ama elimizde rapor olmadığı için şu an peşin konuşmak doğru olmaz. Gereken yapılıyor. Geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan şüpheli B.Y, Çumra Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çumra Polis Merkezi'ne getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İlçede spotçu dükkanı olduğu belirtilen şüphelinin, evine su hattı çektirmek için Belediye Başkanı Oğuz ile tartıştığı öne sürüldü.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu
GÜNCELLEME 2 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiGÜNCELLEME 2 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.