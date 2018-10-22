GÜNCELLEME 2 - Konya'da ilçe belediye başkanına silahlı saldırı

Konya'nın Çumra ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, belediye binası çıkışında önünü kesen B.Y'nin (46) silahlı saldırısına uğradı.

Ayaklarından yaralanan Oğuz, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüpheli B.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

- "Belediye başkanımızın sağlık durumu oldukça iyi"

Konya Valisi Yakup Canbolat, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çumra Belediye Başkanımıza yönelik B.Y. tarafından av tüfeğiyle bir silahlı saldırı oldu. Adi nitelikli bir olay olarak gözüküyor. Belediye başkanımızın şükür sağlık durumu oldukça iyi. Doktorlarımız biraz önce film sonuçlarını da aldı. Fail de tüfeğiyle birlikte elde. Adli işlemler, emniyetimiz ve Cumhuriyet savcımızın talimatıyla devam ediyor." diye konuştu.

- "Gereken yapılıyor"

Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Canbolat, "Bizde öyle bir bilgi var ama elimizde rapor olmadığı için şu an peşin konuşmak doğru olmaz. Gereken yapılıyor. Geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan şüpheli B.Y, Çumra Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çumra Polis Merkezi'ne getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İlçede spotçu dükkanı olduğu belirtilen şüphelinin, evine su hattı çektirmek için Belediye Başkanı Oğuz ile tartıştığı öne sürüldü.

