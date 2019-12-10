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GÜNCELLEME 2 - Konya'da kerpiç evde göçük: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

Vali Cüneyit Orhan Toprak: - "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik" - "Toprak yığma olduğu için taşıyıcı ahşap aksam dediğimiz yapılar dayanıklılığını kaybediyor. Yağışla zaman içerisinde çözülme olabiliyor. Eski olmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz" - Yaşamını yitiren iki kuzenin büyükannelerinin evine gittiği, sabah çocukları almaya gelen babanın bahçe kapısını açmasıyla göçüğü fark ettiği öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan kadın ile 2 torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Burç Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Sultan (60) ile torunları Muhammed (16) ve Bektaş (5) Dakım'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Muhammed ve Bektaş Dakım'ın kuzen oldukları öğrenildi.

Yaşamını yitiren kadın ile 2 torununun cenazesi, Konya Numuna Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki kuzenin, ziyaret amacıyla büyükannelerinin evine gittiği, sabah çocukları almaya gelen babanın bahçe kapısını açmasıyla göçüğü fark ettiği öğrenildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu sabah merkez Karatay ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik." dedi.

Evin müstakil kerpiçten yığma bina olduğunu aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Burada yaşayan 60 yaşındaki babaannenin ziyaretine gelen biri 5 yaşında iki çocuğun cansız bedeni göçük altından çıkarıldı. 70-80 yıllık bir ev. Maalesef olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Göçük, çocuklarını almaya gelen baba tarafından fark ediliyor. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokaktan göçüğün görülme ihtimali yok. Enkaz altında başka kimse yok."

Toprak, gazetecilerin evin çökme nedeniyle ilgili bir sorusu üzerine, "Buradaki etkilenecek risk altındaki binaları gerekirse boşaltacağız. Bu binalar çok eski binalar. Toprak yığma olduğu için taşıyıcı ahşap aksam dediğimiz yapılar dayanıklılığını kaybediyor. Yağışla zaman içerisinde çözülme olabiliyor. Eski olmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Yığma bir bina. Çevredeki binalarda risk altında olanları hemen boşaltma yoluna gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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