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GÜNCELLEME 2 - Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

Kent merkezindeki mobilya dekorasyon fabrikasında çıkan ve bitişiğindeki 5 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangına ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan bilgi aldı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında çıkan ve bitişiğindeki 5 işyerine sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını sitenin güvenlik görevlileri fark etti. Kısa sürede işletmeyi saran alevleri gören görevliler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki kereste, sunta ve mobilya üretimi yapan 5 iş yerine daha sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen helikopter de destek verdi.

Ekipler, fabrikaların yakınındaki boya deposuna alevlerin sıçramaması için yoğun çaba gösterildi. Bölgeye AFAD ve Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ekibi de sevk edildi. Öte yandan iş yeri sahipleri ve çalışanları, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Gökyüzünü saran dumanları gören çok sayıda vatandaş olay yerine geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede bazı vatandaşlar, çevredeki iş yerlerinin çatısından çalışmaları izledi. Bu sırada bir kişi, çıktığı çatıdan dengesini kaybederek iş yerinin içine düştü. Yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

- "Herhangi bir can kaybımız da bulunmamaktadır"

Yangın söndürme çalışmalarını inceleyen Konya Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin, söndürme çalışmalarının ardından yapılacak çalışmalarla tespit edileceğini dile getirdi.

Yangının büyük olduğunu ifade eden Canbolat, "Yangın 5 iş yerine sıçramasıyla kısa büyüdü. Rüzgarın durmasıyla yangın belli bir alana yerleşti. Şu an itibarıyla belirli bir bölgede kontrollü bir şekilde sönmesini sağlayacağız. Herhangi bir can kaybımız da bulunmamaktadır. Beş arkadasımız da hastanede tedavi altına alındı."

Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının saat 17.00 sularında çıktığını söyledi.

İtfaiyenin kısa sürede yangına müdahale ettiğini anlatan Altay, itfaiye ekiplerin tamamının olay yerine intikal ettiğini dile getirdi.

- "5 kardeşimiz dumandan zehirlendi ama hayati tehlikeleri yok"

Altay, 30 araç ve 200 personelle yangına müdahale ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hava üssünden araç, emniyet teşkilatından TOMA'lar, ilçe belediyelerinden ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığından bir helikopter istendi. Yangın şu anda kontrol altına alınmış durumda. 8 dükkanda büyük hasar var. Özellikle sunta, plastik ağırlıklı malzeme olduğu için hızlıca yangın yayılmış. Yandaki sanayi sitesine sıçramadan ekiplerimiz hızlı müdahalesi sayesinde bu önlendi. Şu anda 5 kardeşimiz dumandan zehirlendi ama hayati bir tehlikeleri yok. Can kaybının olmaması sevindirici. Bayram nedeniye dükkanların kapılarının kapalı olması da müdahaleyi zorlaştırdı. Ekiplerimiz canla başla çalışarak şu anda yangını kontrol altına aldılar. ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınla ilgili bilgi aldığını aktaran Altay, Erdoğan'ın geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Recep Tayyip Erdoğan yangın

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