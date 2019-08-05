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GÜNCELLEME 2 - Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 45 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin, ülkenin güneybatısındaki Merzuk kentine düzenlediği hava saldırısında 45 kişi öldü, 55'ten fazla kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hafter'e bağlı savaş uçakları Merzuk kentinde Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'ni hedef aldı.

Bir düğünün hedef alındığı hava saldırısında en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Tebu kabilesi saldırıyla ilgili "uluslararası soruşturma açılması" çağrısında bulunurken, Hafter güçlerinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin doğusundaki silahlı lider Hafter'in, bölgesel müttefiklerinden aldığı silah ve mühimmat desteğiyle sivil bölgeleri hedef alması uluslararası tepkiye neden oluyor.

Hafter'e bağlı savaş uçakları geçen ay başkent Trablus'un doğusundaki Tecura göçmen barınağını vurmuş, saldırıda farklı uyruklardan 60'tan fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Bu yıl başında Merzuk'un da içinde yer aldığı ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine operasyon düzenleyen Hafter güçleri, bu bölgeleri ele geçirmişti.

Hafter güçlerinin bu operasyonlar sırasında yerel halka özellikle de siyahi Tebu kabilesine karşı uyguladığı ihlaller, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Merzuk

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