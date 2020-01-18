GÜNCELLEME 2 - Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 165 kişi yaralandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede yaralanan 165 kişiden 65'i hastanelere kaldırıldı.

Lübnan'ın pek çok kentinde bugün "Bedel ödemeyeceğiz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Beyrut'taki çok sayıda gösterici, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu protesto etmek için meclis binası önünde toplandı.

Yargının bağımsızlığı, yolsuzluk yapanların yargılanması ve teknokrat hükümetinin kurulması yönünde sloganlar atan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 165 kişi yaralandı. Yaralananlardan 65'i civardaki hastanelere kaldırılırken, 100'ü ayakta tedavi edildi.

Başka bir gösterici grubu ise Merkez Bankası ve Bankalar Birliği Cemiyeti binaları yönünde yürüyüş düzenledi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam ile güneydeki Nabatiyye ve Sur kentlerinde de benzer yürüyüşler yapıldı.

Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her zaman barışçıl gösteri yapma hakkını vurguladım. Ancak gösteriler güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülke karşı açık bir saldırı haline geldi. Bu asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.