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GÜNCELLEME 2 - Malatya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi tedavisinin ardından taburcu edildi - Vali Aydın Baruş hastanede tedavisi süren yaralıyı ziyaret etti YARALILARIN TABURCU EDİLMESİ VE VALİNİN ZİYARETİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Malatya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da apartmanın 3. katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta bulunan apartmanın 3. katında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada 75 yaşındaki Fatma Koç hayatını kaybetti, evde bulunan Kamil (42), eşi Selda (37) ve çocukları Berrin Koç (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartmanın bitişiğindeki binanın sakinlerinden Mehmet Kanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin patlamanın yaşandığı daireyle aynı katta bulunduğunu söyledi.

Sabah patlama sesiyle uyandıklarını belirten Kanar, "Komşumuz Kamil ağabey patlamanın ardından eşini ve çocuğunu dışarı çıkardı. Yatalak annesi var. Annesinin bulunduğu salonda yangın çıkmış. Annesini dışarı çıkaramadık, o vefat etti. Evin salon kısmında patlama oldu, en çok hasar orada var." diye konuştu.

- Yaralılardan ikisi taburcu edildi

Bu arada, hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılardan Kamil ve çocuğu Berrin Koç taburcu edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Selda Koç'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Baruş, Koç'un sağlık durumu hakkında başhekim Prof. Dr. Ali Beytur ve hastane müdürü Ahmet Sönmez'den bilgi aldı.

Ziyarette Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal da hazır bulundu.

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