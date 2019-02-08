GÜNCELLEME 2 - Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Ali Uçar idaresindeki Malatya Zafer firmasına ait 58 AAC 917 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, Battal Yardımcı'nın kullandığı 44 ED 711 plakalı Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 18 kişi, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Mustafa Kozan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Malatya Valisi Aydın Baruş olay yerinde incelemelerde bulundu.

