HABER

GÜNCELLEME 2 - Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı'nın ikiz bebeklerine 3,5 aylık hamile olduğu ve İzmir'e doktor kontrolüne gittiği öğrenildi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumali Yarıcı'nın (35) kullandığı 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tırın 06 DS 7445 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Yarıcı ile otomobildeki eşi Hicran Yarıcı (30) ve kızı Hediye Nur Yarıcı (1) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vatandaşların bildirmesinin ardından kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaralılar Hazal Yarıcı (7) ve Ziynet Yarıcı (8) ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Ziynet Yarıcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralı Hazal Yazıcı'nın ise Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı'nın ikiz bebeklerine 3,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ahmetli ilçesinde belediye personeli olarak çalışan Cumali Yarıcı'nın 3 çocuğunu ve hamile eşini doktor kontrolü için İzmir'e götürdüğü belirtildi.

- Kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hızla giden otomobilin park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması yer alıyor.

Bu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyorBu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyor
Köy düğününde motorlu testere ile temsili tıraşKöy düğününde motorlu testere ile temsili tıraş
Selfie çekerken, suya düşen Serkan'ı arama çalışmalarında 3'üncü günSelfie çekerken, suya düşen Serkan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı 4 ölü Manisa TIR trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.