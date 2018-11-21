HABER

GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te hortum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:08 | Son Güncelleme

Yat limanında oluşan iki hortum, teknelere ve 4 otomobile hasar verdi - Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel: - "Limanın biraz açığında demirli duran bir dalış teknesi batmış. Hiçbir can kaybı, yaralanma yok" - "Batan tekne boş bir tekne. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor" - Denizci Sezer Çelik: - "Botlar, arabalar havaya kalktı, indi. Hepsi film gibiydi ama gerçekti" GÖRGÜ TANIKLARININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle tekneler ve 4 otomobil zarar gördü.

Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan marina çevresinde 20 dakika arayla iki hortum oluştu. Hortum karadaki yelkenli yatlar ile 4 otomobilde hasara yol açtı, paniğe neden oldu.

Bölgede inceleme yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, bakım kızağına alınan teknelerden 4'ünün devrildiğini söyledi.

Marinada bağlı olan teknelerin 4'ünde de direk kırılmalarının oluştuğunu belirten Yüksel, "Limanın biraz açığında demirli duran bir dalış teknesi batmış. Hiçbir can kaybı, yaralanma yok. Batan tekne boş bir tekne. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yat kaptanı Bora Çıvgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır böyle bir hortum görmediğini dile getirdi.

Tropikal havanın hortumun geleceğinin de habercisi olduğunu öne süren Çıvgın, "İlk hortum bölündü ikinci hortum geldi. İkinci hortum sert vurdu. Bizim için önemli olan ilk önce can güvenliği, gemi personelinin güvenliği. Doğal afetlerde çok da yapacak bir şey olmuyor." diye konuştu.

- "Hepsi film gibiydi"

Denizci Sezer Çelik de yıllardır denizlerde görev yaptığını, açık denizde bile böyle bir olay yaşamadığını aktardı.

İlk hortumdan sonra ikincisinin daha büyük ve kuvvetli geldiğini belirten Çelik, “Büyük olunca marinadan anonslar yapıldı, alarm verildi. Herkes sığınmaya başladı sonra. Botlar, arabalar havaya kalktı, indi. Hepsi film gibiydi ama gerçekti.” ifadelerini kullandı.

- "Daha kötü olabilirdi"

Yat kaptanı Adem Belgrat ise ilk hortum geldiğinde yatta olduğunu, uğultu geldiği sırada dışarı baktığında suyun çekildiğini gördüğünü ifade etti.

Suyun çekilmesini tsunamiye benzeten Belgrat, şunları kaydetti:

"Suyu aldı hortum, yüksek bir şekilde attı. Rüzgar geldi. Her yer birbirine girdi. İkinci hortum, arkadaşımın yatına yardıma gittiğimde oldu. Bir baktım içerisinde camlar, taşlar, şişeler, parçalar, sanki kıyma makinesi gibiydi. Dışarıda insan olsa onu bile kıyacak gibiydi. Yine de Allah korudu, az bir şey oldu. Daha kötü olabilirdi. Gerçek bir film sahnesi gibiydi. Yaşanması lazım, anlatılmaz."

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Edirne Belediye Başkanı, bütçeyi yanlış yazanı görevden aldıEdirne Belediye Başkanı, bütçeyi yanlış yazanı görevden aldı
Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliğiDiyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hortum marina Marmaris yat

En Çok Okunan Haberler

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

İlginizi Çekebilir

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.